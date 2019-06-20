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  • 21.06.2019 03:42
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 03:43

'da camilerden anons yapıldı! "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Yağışın, ilerleyen saatlerde çevre illerde de etkili olması  bekleniyor.

Camilerden uyarı yapıldı! Zorunlu olmadıkça...

İl merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ara yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Birçok mahallede ise su birikintileri oluşutu, çoğu iş yerini su bastı.

Şehir merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken trafik ekipleri de sürücülere farklı güzergahlar kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bu arada, il merkezi ve ilçelerinde belediye hoparlörleri ile camilerden gece saatlerinde yağışın devam edeceği, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.

Yağışın, ilerleyen saatlerde çevre illerde de etkili olması bekleniyor.

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