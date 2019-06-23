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  • 23.06.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:47

Son dakika: 'ın Söke ilçesinde annesini vahşice öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... 'ın Söke ilçesinde, annesini taşla vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğul , Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf etmişti.

Yaptıklarıyla kan dondurmuştu! Tutuklandı...

Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde, annesi 'ı (61) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Özgözcan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay
Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün, oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamadığı için evine giden yakınları, kadını yerde hareketsiz halde bulmuştu. Sağlıkekiplerinin kontrolünde Özgözcan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğul , Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf etmişti.

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