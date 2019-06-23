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  • 23.06.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:46

'nun eşi ? ve kaç yaşında?

23 Haziran İstanbul seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Seçimin ardından vatandaşların araştırdığı konular arasında "'nun eşi ?" sorusu yer alıyor. Peki, ve nereli? İşte Dilek İmamoğlu'nun hayatı...

Dilek İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dilek İmamoğlu kimdir sorusu internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu kimdir? İşte Dilek İmamoğlu'nun hayatı...

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır.

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır.

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