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DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır.

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır.