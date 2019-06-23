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  • 23.06.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 19:48

'dan kahreden haber... Cansız bedenlerine ulaşıldı

’da piknikte, soğuması için karpuz bırakmak istediği çaya düşen (15) ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve (20), akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Sinan ve Serhat yaşamını yitirirken, Burak ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kahreden haber! 7 saat sonra...

Güneykent Mahallesi'nde oturan , kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte bu sabah piknik yapmak amacıyla motosikletle kent merkezinden geçen kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Sinanın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat Şanlı da çaya atladı.

AKINTIYA KAPILDILAR
Ancak 3 kardeş de akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ile ve 'ten gelen su altı dalgıç polisleri, çayda arama çalışması başlattı.

CESETLERİNE 7 SAATTE ULAŞILDI
Ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla kardeşlerin suya düştüğü yerin 10 metre ilerisinde önce Sinan'ın, ardından Serhat'ın cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan Sinan ve Serhat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.

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