Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Mehmet Emin Durmaz, ilçedeki Apa Sulama Göleti'ne girdi. Durmaz, bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Durmaz'ın cesedi bulundu.
Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
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