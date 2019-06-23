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  • 23.06.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:27

'da gölete giren gençten kötü haber! Geriye sadece bunlar kaldı

'nın Çumra ilçesinde sulama göletine giren genç boğuldu. Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Durmaz'ın cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Henüz 18 yaşındaydı! Geriye sadece bunlar kaldı

Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Mehmet Emin Durmaz, ilçedeki Apa Sulama Göleti'ne girdi. Durmaz, bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Durmaz'ın cesedi bulundu.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.


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