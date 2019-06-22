Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.06.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 12:52

Son dakika haberi: 'de otobüsü devrildi: 27 yaralı

'in Acıgöl ilçesinde leri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

'in Acıgöl ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Nevşehir'e gelen 06 BHR 224 plakalı minibüs Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarda ambulanslar olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılmaya başlandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri