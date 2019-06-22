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  • 22.06.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 13:10

'da dehşet! Genç avukat eğlence mekanındaki da öldürüldü

’ın Kayapınar ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan da 28 yaşındaki Avukat , hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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