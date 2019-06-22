Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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