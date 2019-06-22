EHYS kayıt nasıl yapılır? 2019 yılı Yaz Kur'an Kursları 17 Haziran 2019 tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) üzerinden Yaz Kur'an Kursları iin Eğitim Portalı (EHYS) hizmete açıldı. Peki, DİBBYS EHYS kayıt nasıl yapılır? İşte 2019 Yaz Kur'an Kursu DİBBYS EHYS öğrenci kayıt işlemi...

EHYS KAYIT NASIL YAPILIR?

Öncelikle https://dibbys.diyanet.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra kullanıcı adı, parola ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra, EHYS sayfasına gelin.

GİRİŞ YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi'ni açtıktan sonra sınıf aşma işlemleri için adımları takip edin. İlk olarak önünüze birkaç bilgilendirme ekranı açılacak. Bu adımları geçtikten sonra, ikinci bilgilendirme mesajını alacaksınız. Bu adımları tamamladıktan sonra EHYS sistemine giriş yapacaksınız.

Daha sonra öğretici kayıt işlemlerini yapabileceksiniz. Bu alana geldikten sonra kursu açacağınız saat dilimini seçin. Böylelikle Yaz Kur'an Kursu sınıf açma işlemi tamamlanmış olacak. Açtığınız sınıfa öğrenci kaydı yapabilirsiniz.

Öğrenci kaydı yapmak için ise, "Yaz Kur'an Kursu Listele" sayfasını açın ve sayfayı aşağı doğru kaydırarak "Listele" butonuna tıklayın. Bu işlemi yaptıtan sonra, açılan sınıf ekrana gelecek. Böylelikle, öğrenci kaydı yapacağınız alana ulaşmış olacaksınız. Daha sonra gerekli adımları takip edin ve sizden istenen bilgileri girin. Daha sonra "Onaya Gönder" butonuna tıklayın.