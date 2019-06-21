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  • 22.06.2019 03:26
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 03:26

İzmit'te iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi!

'nin İzmit ilçesinde, iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi. Polis, iki arkadaşın ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

2 arkadaşın sır ölümü!

Alınan bilgiye göre, Ş.D.K'den haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'taki evine gitti. Sağlık ekipleri, arkadaşlarınca hareketsiz yatar vaziyette bulunan Ş.D.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aynı mahallede Şehit Ali Sokak'ta fenalaşan Ş.D.K'nin arkadaşı B.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.S, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, iki arkadaşın ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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