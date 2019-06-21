Ağrıda ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çifti Bayramın ilk günü (15 Haziran 2018) gittikleri Bezirhane köyünde oyun oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.



Olayla ilgili tutuklu bulunan baba Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A. ile birlikte 7 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinten yoksun kılma" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.







Mahkeme tarafından kabul edilen dosyada, tutuklu M.A.A. ile birlikte 7 sanığın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İlk duruşmanın 20 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

OLAY

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.





Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.





Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.