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  • 21.06.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:25

Son dakika: 'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Son dakika haberi... 'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra arazide cesedi bulunan yaşındaki cinayeti ile ilgili olarak 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

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da ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çifti Bayramın ilk günü ( 2018) gittikleri Bezirhane köyünde oyun oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki 'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olayla ilgili tutuklu bulunan baba Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A. ile birlikte 7 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinten yoksun kılma" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.



Mahkeme tarafından kabul edilen dosyada, tutuklu M.A.A. ile birlikte 7 sanığın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İlk duruşmanın 20 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

OLAY

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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