Ah be Sedef!

KAZADA ağır yaralanan genç kız, kurtarılamadı. Edirne'de önceki gün meydana gelen kazada, Cengiz Çokkerse'nin kullandığı yolcu minibüsü, Hüseyin Deveci yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sedef Elitok (25) kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kızın bir turizm firmasında çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Yaşam
- 22.06.2019
- Gazete
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