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Ah be Sedef!

’de yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı. firmasında çalışan , kurtarılamadı...

Ah be Sedef!
KAZADA ağır yaralanan genç kız, kurtarılamadı. 'de önceki gün meydana gelen da, Cengiz Çokkerse'nin kullandığı yolcu minibüsü, Hüseyin Deveci yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sedef Elitok (25) kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kızın bir firmasında çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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