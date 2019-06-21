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  • 21.06.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 19:23

Üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı... i kurtardı

’ta, deniz bisikletiyle açıldıkları denizde rüzgar yüzünden sürüklenen üniversite öğrencisi 4 kız, lerince kurtarıldı.

Üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı!

Üniversiteli 4 kız, saat 16.00 sıralarında, kentteki plajdan deniz bisikletiyle açıldı. Kızların deniz bisikleti, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Kıyıdan fark edilen kızlar için inden yardım istendi. Botla deniz bisikletinin yanına giden ekipler, üniversitelileri alarak, kıyıya getirdi.

Emniyete götürülen 4 öğrenci, kıyafetlerinin getirilmesinin ardından üzerlerini giydikten sonra evlerine döndü.

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