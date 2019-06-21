Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak ve gök gürültülü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşama kadar parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'nin güneyi ile Kayseri'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

GÖLLER YÖRESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Isparta ve Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Denizli'nin doğu ve Konya'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Isparta ve Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Denizli'nin doğu ve Konya'nın batı ilçelerinde saat 21.00'e kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.

Duyuruda, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KARS'TA BAZI İŞ YERLERİNDE SU BASKINI YAŞANDI

Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı. Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bazı iş yerleri, sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Aynı bölgedeki 10 aracın da biriken suya gömüldüğü görüldü. Esnaf, kendi imkanlarıyla iş yerlerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.

ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ardahan'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşama doğru etkisini atırdı. Sağanaktan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle kent merkezinde gök gürültüsü ile etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardahan'da hafta sonu yağışlar etkisini sürdürecek.

KARABÜK'TEKİ SAĞANAK KÖY YOLLARINA ZARAR VERDİ

Karabük'te aralıklarla devam eden sağanaklardan dolayı bazı köy yolları zarar gördü. Son bir haftadır il merkezi ve ilçelerde aralıklarla devam eden sağanaklardan dolayı meydana gelen sel, Salmanlar-Demirciler, Pirinçlik-Kahyalar ve Kadı-Güneşli köyleri bağlantı yollarına zarar verdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkından zarar gören yollarda çalışma başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara ara meydana gelen sel ve taşkınların kara yollarının bazı kesimlerine zarar verdiğini söyledi.

Zararların giderilmesi çalışmalarının ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için tedbirlerin sürdüğünü ifade eden Uzun, "Bağlantı yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Derelerde meydana gelebilecek taşkınlara da engel olmak için yağmur suları ile gelen ağaç köklerini ve büyük kayaları akarsu yataklarından çıkartıyoruz. Köylerimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için personelimiz ile birlikte 7/24 görevimizin başındayız." diye konuştu.



TRABZON'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin şiddetli yağışa bağlı oluşan aksaklıkların giderilmesi için gerekli müdahaleleri ivedilikle yaptığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine dek süren etkili sağanağa maruz kaldığı belirtildi.

Özellikle şehir merkezindeki ana arterlerde, Ortahisar ilçesinin bazı mahallelerindeki cadde ve sokaklarda, yine kent merkezinde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarında aşırı yağışa bağlı su baskınlarının gerçekleştiği işaret edilen açıklamada, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız 15 personel, 15 motopomp ve 4 araç, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 29 personel, 5 motopomp ve 9 araç, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ise 12 iş makinesi ve 39 personelle ulaşımın normale dönmesi, cadde ve sokaklarda tıkanan rögarların açılması ve su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sıkıntıların giderilmesi için müdahaleleri ivedilikle yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler önümüzdeki 3 gün boyunca ilimizde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmekte olup, vatandaşlarımızdan oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını istirham eder, Trabzon Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleriyle muhtemel olumsuzluklara karşı görev başında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

KOCAELİ'NDE SU BASAN EV VE İŞ YERLERİNDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımın aksadığı D-100 kara yolundaki trafik normale döndü. Öğle saatlerinde Kocaeli istikameti Yeni Eşme mevkisinde yağış nedeniyle dere taşması sonucu 2 alt geçitte su baskınları yaşanmıştı. Bazı bölgelerinde kısmi su basmaları görülen kara yolundaki trafik durma noktasına gelince yolda uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

NORMALE DÖNDÜ

Yağmurun durması ve suların çekilmesi sonrası yolda oluşan çamur, karayolları ekiplerince temizlendi. Belediye ekipleri de alt geçitte kepçelerle temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasını tamamlaması sonrası aksayan trafik normale döndü. Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sağanak nedeniyle Eşme Mahallesi'ndeki bazı cadde, ev ve iş yerlerini de su bastı. AFAD ve belediye ekiplerinin buradaki temizlik çalışmaları sürüyor.

DERE ANİNDEN TAŞTI

Mahalle Sakini Şenol Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin geliş anını evinden gördüğünü söyledi.

Sağanağın aralıksız bir saat yağmasının ardından yukarı kesimlerden suyun aniden gelerek dereyi taşırdığını ifade eden Kılıç, "D-100 kara yolunu su bastı. Yolun aşağısındaki komşularımın evinin duvarları yıkılmış, bazı evlere de su girmiş. Otoban çalışması olduğu için araçları buraya yönlendirdikleri için trafik zaten yoğundu, afet olunca yoğunluk daha arttı." dedi.

Bir restoranın sahibi Akın Akar da yağmurun aniden bastırması sonucu iş yerine suyun girdiğini belirtti.

İş yerindeki bütün masaların, sandalyelerin, dolapların ve diğer eşyaların su içinde kaldığını dile getiren Akar, "Camiden çıktım iş yerime geldim her yer su altındaydı şoke oldum. Yoldan taşa su dükkanın içine girdi. Allah razı olsun Kartepe Belediyesi hemen imdadımıza yetişti, gerekeni arkadaşlarımız yapıyor." diye konuştu.