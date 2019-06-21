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  • 21.06.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 18:08

'da inanılmaz olay! Kendini TIR’ın önüne attı...

’da bir şahıs 'nda kendini tırın önüne atarak ağır yaralandı. Yaralı vatandaş Görele Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Görele'nin Çavuşlu beldesinde meydana gelen o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Hopa'dan 'a gitmekte olan yolcu otobüsü Görele'nin Çavuşlu beldesindeki dinlenme tesislerinde mola verdi.



Otobüsten inen bir kişi kenarında beklerken, aniden kendini yoldan geçmekte olan TIR'ın önüne attı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen vatandaş Görele Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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