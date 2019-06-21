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  • 21.06.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:47

Son dakika: 'ta hareketli dakikalar! Kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı…

'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyi kurtardı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak, içeriye giren polis kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı.



Polisin kurtardığı kişilerin olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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