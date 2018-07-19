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olayında flaş gelişme! Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? 'nın akrabası tutuklandı

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolduktan sonra arama seferberliği düzenlenen ve 18 gün sonra dere yatağı kenarında ölüsü bulunan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 'nın babasının kuzeni Mehmet Aydemir "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Peki ama Küçük Leyla nasıl öldü? Leyla Aydemir'i Mehmet Aydemir mi öldürdü? İşte Leyla Aydemir olayında detaylar...

Küçük Leylanın akrabası tutuklandı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 13:42
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