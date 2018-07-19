Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.
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