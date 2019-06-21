Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.06.2019 03:45
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 03:45

'da korkunç olay! ölüm getirdi

'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi. Fikret Ö. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Işık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Kurumu'na gönderildi.

Bıçaklı kavga ölüm getirdi!

'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Fikret Ö. ile İsmail Işık arasında, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir otelde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö, Işık'ı bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fikret Ö. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Işık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Kurumuna gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMuğla'da korkunç olay! Bıçaklı kavga ölüm getirdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri