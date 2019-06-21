Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Korkunç olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Mercan Vadisi'nde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı.
Korkunç olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Mercan Vadisi'nde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı.
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