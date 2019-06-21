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  • 22.06.2019 03:54
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 03:54

Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

'nin Ovacık ilçesindeki 'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı. Saldırıda yaralanan dağcı , bölgeye sevk edilen le hastaneye ulaştırıldı.Olay sırasında Poçan'ın yanında olduğunu belirten , "Dört arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti." dedi.

Korkunç olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Mercan Vadisi'nde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı.

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