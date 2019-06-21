Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.06.2019 00:10
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 00:27

'da vahşet! Çuvalın içinden ses gelince fark ettiler

'da, ormanlık alanda gezen iki kişi, çuval içerisinde iki köpek buldu. Köpeklerden birinin öldüğünü, diğerinin ise ölmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, hayvana su ve ekmek verdi. Yetkililer, iki köpeği ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatırken, köpeği bakıma aldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçesindeki Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, ağacın dibindeki çuvalın hareket ettiğini gördü. Çuvalın yanına giden iki kişi, içinden sesler geldiğini duydu.

İkili, çuvalı açtıklarında iki köpeğin yattığını gördü. Köpeklerden biri yavaş yavaş hareket ederken, diğeri hareketsiz halde yatmaya devam etti. Bunun üzerine yatan köpeğin nefesini kontrol eden iki kişi, öldüğünü belirledi.

Diğer köpeğin ise açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlayan ikili, hayvana su içirdi, yanlarında bulunan ekmekten yedirdi. İkili çuval içinde buldukları köpeğin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında da paylaşarak olaya tepki gösterdi.

İhbar üzerine gelerek bölgede inceleme yapan yetkililer, köpekleri çuval içinde ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Kurtarılan köpek ise Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAntalya'da vahşet! Çuvalın içinden ses gelince fark ettiler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri