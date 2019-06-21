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  • 21.06.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:41

Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp a kalkıştı

'nın Gemlik ilçesinde evinin penceresinde boğazına bıçak dayayıp, a kalkışan Sema O. (31), polisin çabası sonucu eylemine son verdi... Sema O. ifadesi alınmak üzere Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bursa'da dehşet anları! Boğazına bıçak dayayıp...

Olay, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sema O., 4 katlı apartmanın en üst katındaki evinin penceresine çıkıp önce hakaretler savurdu, ardından da elindeki bıçağı boğazına dayadı.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın altına hava yastığı açtı, polis ekipleri de Sema O.'yu ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen Sema O., elindeki bıçağı bıraktı. Sema O. ifadesi alınmak üzere Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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