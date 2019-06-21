Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.06.2019 07:53
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 07:53

'da yoğun nedeniyle görüş mesafesi düştü

Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

İstanbul ​Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri