İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde bir firmanın kereste deposunda bulunan ağaç yediuyuru, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez karşılaştıkları için hayvanın cinsini tespitte önce zorlandıklarını söyledi.

Yediuyuru doğaya salacaklarını ifade eden Subaşı, "Dışarıdan ağaç getirilen bir yer olduğu için ilk başta Laos faresi olarak düşündük. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda aslında bunun ülkemizde Karadeniz, Marmara, bölgemizde de bulunan ve nesli tükenmekte olan ağaç yediuyuru olduğunu tespit ettik." dedi.

Yaptıkları kontrolde hayvanın sağlıklı olduğunu belirlediklerini aktaran Subaşı, "Hayvanın neslinin tükenmekte olduğu için yavrulama durumlarından dolayı alındığı bölgede tekrar salınması gerektiğini söylediler. Biz de hayvanı alındığı bölgede tekrar salacağız. İnsanlara herhangi bir zararı olmayan bir tür. Görüntüsü fare ile sincap arasında, çok hızlı hareket edebilen, geceleri beslenen, gündüzleri çok gözükmeyen, genelde istirahat halinde uyur vaziyette olan bir hayvan" değerlendirmede bulundu.