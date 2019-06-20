Google bugün Doodle'ına Yaz Gündönümü taşıdı. Yaz Gündönümünün Doodle'a eklendiğini gören vatandaşlar Yaz Gündönümü ne zaman, hangi tarihte sorusuna yanıt aramaya başladı. Doodle'da "Yaz Gündönümü 2019" şeklinde bir metin yer alıyor.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Yaz Gündönümü (en uzun gündüz, en kısa gece) 21 Haziran'da gerçekleşmektedir.