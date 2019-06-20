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  • 21.06.2019 00:18
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 00:26

? ? 'da Doodle oldu!

Google 21 Haziran tarihinde Doodle'a Yaz Gündönümü ekledi. Doodle'ı gören vatandaşlar internette ", hangi tarihte?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? 21 Haziran tarihinde gerçekleşen gündönümünde Yengeç Dönencesi güneş ışınları dik açı ile alacak. Bu merakla beklenen günde Ekvatorun kuzeyinde yaşayanlar, tek bir günde en fazla güneş ışığının tadını çıkaracak.

Google bugün Doodle'ına Yaz Gündönümü taşıdı. Yaz Gündönümünün Doodle'a eklendiğini gören vatandaşlar Yaz Gündönümü ne zaman, hangi tarihte sorusuna yanıt aramaya başladı. Doodle'da "Yaz Gündönümü 2019" şeklinde bir metin yer alıyor.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Yaz Gündönümü (en uzun gündüz, en kısa gece) 21 Haziran'da gerçekleşmektedir.

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