20 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın kazanan numaraları...

Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri çekilen Süper Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o bu haftanın kazanan numaraları...

20 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: