21 Haziran Yaz Gündönümünde yılın en uzun günü yaşanıyor. Yaz Gündönümünde neler olduğunu merak eden vatandaşlar ise merak ettiği detayları internette sorgulatıyor. Peki, En uzun günde neler olacak? Yaz Gündönümü özellikleri nelerdir? İşte Yaz Gündönümüne dair detaylar...

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik olarak geldiği zamandır. Yaz gündönümünde kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Yaz gündönümünden sonra kuzey yarım kürede günler kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.