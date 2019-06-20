Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.06.2019 00:56
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 00:58

? özellikleri nelerdir?

21 Haziran tarihinde nde kuzey yarım kürede en uzun gün yaşanacak. Aynı zamanda güney yarım kürede en uzun gece yaşanacak. Şimdi vatandaşlar merakla internette "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nelerdir? İşte Yaz Gündönümü ile ilgili merak edilenler...

En uzun günde neler olacak?

21 Haziran Yaz Gündönümünde yılın en uzun günü yaşanıyor. Yaz Gündönümünde neler olduğunu merak eden vatandaşlar ise merak ettiği detayları internette sorgulatıyor. Peki, En uzun günde neler olacak? Yaz Gündönümü özellikleri nelerdir? İşte Yaz Gündönümüne dair detaylar...

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik olarak geldiği zamandır. Yaz gündönümünde kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Yaz gündönümünden sonra kuzey yarım kürede günler kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEn uzun günde neler olacak? 21 Haziran Yaz Gündönümü özellikleri nelerdir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri