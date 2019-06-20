Sakarya'da feci olay! Reklamcı kadın evinde ölü bulundu Sakarya’da Ayşenur Arpacıoğlu evinde hayatını kaybetti. Salonun ortasında, temizlik malzemelerinin bulunduğu, kadının zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Reklamcı kadının ölümünde, temizlik malzemesinden zehirlenme şüphesi ortaya çıktı. Olay 2 gün önce Sakarya'da yaşandı. Yerel gazetenin reklam servisinde çalışan ve işe gitmeyen Ayşenur Arpacıoğlu'nın (24) arkadaşı, meraklanıp, telefonla aradı. Ancak ulaşamadı. Bunun üzerine evine gitti. Genç kadını yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Arpacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler, inceleme yaparken, genç kadının cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler, evin ortasında tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi maddelerin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.