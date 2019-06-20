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‘Profesör tutuklansın’

‘Profesör tutuklansın’
Ankara'da, hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. 'nin tahliye edilmesine, mağdur avukatı itiraz etti. Ç.B.'nin avukatı Aslı Arıhan, "Tutuklanmasını talep ettik. Kaçma şüphesi olduğunu düşünüyoruz" dedi...



Veterinerin, profesör hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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