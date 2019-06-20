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  • 20.06.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 19:43

Otobüsün önünü kesip, kadını darp ederek kaçırdılar! O şahıslar yakalandı...

'dan 'e hareket eden bir otobüste bulunan isimli kadın, beyaz bir otomobilden inen şahıslar tarafından darp edilerek kaçırıldı. Dehşet anlarının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. , Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Kadriye Çavuş'u kaçıran kişilerin yakalandığını duyurdu. Soylu, Kadriye Çavuş, Aile ve yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Otobüsün önünü kesip, kadını darp ederek kaçırdılar!

- istikametinde hareket eden otobüs Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde verdiği molanın ardından hareket ederken, 06 BFJ 470 plakalı beyaz bir araç otobüsün önünü kesti ve araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan isimli kadını darp ederek kaçırdı.

Araçta bulunan vatandaşların müdahalesine rağmen, Çavuş'un akrabaları olduğu zannedilen saldırganlar, kadını darp ederek yerlerde sürükledi ve otobüsten indirerek kaçırdı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI: ŞAHISLAR YAKALANDI
, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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