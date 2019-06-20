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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 20:35

'da sele kapılan kişinin cansız bedeni 5 kilometre uzaklıkta bulundu

'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu arada Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan 11 yaşındaki 'ü arama çalışmaları sürüyor.

Bartın'dan acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş'ı (70) arama çalışmaları devam etti.

Eskiemirler köyü mevkisinde , , jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaşlı adamın cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulundu.

Çeliktaş'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan 11 yaşındaki 'ü arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan sel nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan, beldeye ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

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