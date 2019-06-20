İddiaya göre, Yusuf M., Nazan K. (30) ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otomobiline aldığı Nazan K., Yusuf M.'ye Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki boş araziye gitmesini söyledi. İkili buraya geldiğinde ise Yusuf M., kadına, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi.

Nazan K., bunun üzerine Mıcık'ın otomobilinde bulunan cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf M.'de belinden çıkardığı tabancayla Nazan K.'ya ateş açtı. Nazan K. karnından ve göğsünden vuruldu.

Yusuf M., otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Nazan K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 5 çocuk babası Yusuf M. olduğunu tespit etti. Takibe alınan Yusuf M., saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.

POLİS, CİNAYET SİLAHINI DEDEKTÖRLE BULDU

Yusuf M., sorgusunda suçunu itiraf ederek, cinayet silahını evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dedektörle yaptıkları arama ile yerini belirlediği tabancayı, kazma ve kürekle toprağı kazarak buldu.

Yusuf M.'nin ilk ifadesinde, ''Yol üzerinde ilişkiye girmek için Nazan K. ile anlaştık. İlişkiye girmek için beni boş bir arsaya götürdü. Ben de 'burada ilişkiye girmem' dedim. Arabada bulunan cep telefonumu aldı, vermeyeceğini söyledi. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yusuf M. basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Neden öldürdüğümü bilmiyorum. Alkollüydüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi. Yusuf M., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

