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  • 20.06.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 15:10

'da ta betona dizili 23 ölüsü bulundu

'da, taki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 ölüsü bulundu. Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gidip, kaplumbağa ölülerini alarak, incelemek üzere merkeze götürdü.

Mezarlıkta sır olay!

Kentte Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri ta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu.

İNCELENECEK
Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği () harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem ise kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi. Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını söyledi.

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