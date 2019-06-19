Zamanaşımı için süre 10 yıl

Ağabeyim trafik kazasında hayatını kaybetti. 9 yıl önce olan bu trajik kaza nedeniyle hala tazminat hakkımızın olduğunu söylediler. Bu doğru mu?
Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler. Trafik kazalarından doğan bu tazminat bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortasının sigortacısı tarafından üstlenilmiştir. Trafik sigortaları 3. kişiye verilen zararları karşılayan bir sigorta çeşidi olduğundan, trafik kazasında kusurlu olan tarafın ve limiti ile sınırlı olarak onun trafik sigortasının, destekten yoksun kalma tazminatını ödemesi gerekmektedir. Bu tazminat aktüeryal hesaplama yöntemi ile vefat edenin (desteğin) kazancı, yaşı, destek görenlerin ise destek miktarı, eğitim durumları yaşları gibi kriterlere göre hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için vefat edenin tam kusurlu olmaması gerekir. 2017 yılının Mayıs ayına dek, sürücünün kusuru olsa da desteğinden yoksun kalanların bir kusuru bulunmadığından tazminat ödenmesine karar veriliyordu. 2017 yılının Mayıs ayında Yargıtay 17. Dairesi'nin vermiş olduğu kararda vefat eden tam kusurlu sürücünün yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenmeyeceği karara bağlanmıştır.
HABG KARARI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?
Metrobüste bir kavgayı ayırmak isterken, yumruk yedim. Tabii o anda ben de karşılık verdim. Karşımdaki kişi, suçum olmamasına rağmen beni dava edeceğini söyledi. Ben de aynı şekilde karar aldım. Bu tür davalarda hakimin hükmün açıklanmasını geri bırakılması kararı vermesi gibi bir durum yaşanıyormuş. Bu doğru mudur ve acaba ben ne yapmalıyım?
Öncelikle okuyucularımız için hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kısaca HABG kararının ne anlama geldiğini açıklayalım. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında verilen cezanın verilen süre içinde kasıtlı herhangi bir suç işlenmediği takdirde hiçbir sonuç doğurmaması, ortadan kalkması demektir. HABG sanığa neredeyse ikinci bir şans tanıyan bir kurumdur. Adli sicil kaydına işlemez. Hakim vereceği kararda bir cezaya hükmedecek ve bu cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakacaktır. 5 yıl boyunca kasıtlı bir suç işlememeniz halinde verilen ceza hiçbir hüküm doğurmadan ortadan kalkacaktır. İşlemeniz halinde ise mahkeme vermiş ve geri bırakmış olduğu kararı dosyayı yeniden açarak açıklayacaktır. HABG kararı verebilmek için hakimin vereceği cezanın 2 yıl veya da az süreli bir ceza olması veya adli para cezası vermiş olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş olması ve sanığın HAGB'na onay vermesi gerekir. Ayrıca imar kirliliği, karşılıksız çek keşide etmek suçu gibi bazı suçlar hakkında ceza miktarı 2 yıldan az olsa bile HAGB kararı verilemez. Sorunuza dönecek olursak, bunun için somut olayı mutlaka bir avukatla değerlendirmeniz uygun olur. Fakat genellikle HAGB sanığın lehine olan bir kurumdur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler. Trafik kazalarından doğan bu tazminat bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortasının sigortacısı tarafından üstlenilmiştir. Trafik sigortaları 3. kişiye verilen zararları karşılayan bir sigorta çeşidi olduğundan, trafik kazasında kusurlu olan tarafın ve limiti ile sınırlı olarak onun trafik sigortasının, destekten yoksun kalma tazminatını ödemesi gerekmektedir. Bu tazminat aktüeryal hesaplama yöntemi ile vefat edenin (desteğin) kazancı, yaşı, destek görenlerin ise destek miktarı, eğitim durumları yaşları gibi kriterlere göre hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için vefat edenin tam kusurlu olmaması gerekir. 2017 yılının Mayıs ayına dek, sürücünün kusuru olsa da desteğinden yoksun kalanların bir kusuru bulunmadığından tazminat ödenmesine karar veriliyordu. 2017 yılının Mayıs ayında Yargıtay 17. Dairesi'nin vermiş olduğu kararda vefat eden tam kusurlu sürücünün yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenmeyeceği karara bağlanmıştır.
HABG KARARI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?
Metrobüste bir kavgayı ayırmak isterken, yumruk yedim. Tabii o anda ben de karşılık verdim. Karşımdaki kişi, suçum olmamasına rağmen beni dava edeceğini söyledi. Ben de aynı şekilde karar aldım. Bu tür davalarda hakimin hükmün açıklanmasını geri bırakılması kararı vermesi gibi bir durum yaşanıyormuş. Bu doğru mudur ve acaba ben ne yapmalıyım?
Öncelikle okuyucularımız için hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kısaca HABG kararının ne anlama geldiğini açıklayalım. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında verilen cezanın verilen süre içinde kasıtlı herhangi bir suç işlenmediği takdirde hiçbir sonuç doğurmaması, ortadan kalkması demektir. HABG sanığa neredeyse ikinci bir şans tanıyan bir kurumdur. Adli sicil kaydına işlemez. Hakim vereceği kararda bir cezaya hükmedecek ve bu cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakacaktır. 5 yıl boyunca kasıtlı bir suç işlememeniz halinde verilen ceza hiçbir hüküm doğurmadan ortadan kalkacaktır. İşlemeniz halinde ise mahkeme vermiş ve geri bırakmış olduğu kararı dosyayı yeniden açarak açıklayacaktır. HABG kararı verebilmek için hakimin vereceği cezanın 2 yıl veya da az süreli bir ceza olması veya adli para cezası vermiş olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş olması ve sanığın HAGB'na onay vermesi gerekir. Ayrıca imar kirliliği, karşılıksız çek keşide etmek suçu gibi bazı suçlar hakkında ceza miktarı 2 yıldan az olsa bile HAGB kararı verilemez. Sorunuza dönecek olursak, bunun için somut olayı mutlaka bir avukatla değerlendirmeniz uygun olur. Fakat genellikle HAGB sanığın lehine olan bir kurumdur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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