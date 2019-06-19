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Üniversite öğrencisi Berat'ı öldüren ehliyetsiz sürücünün cezası belli oldu!

'da üniversite öğrencisi , 3 yıl önce yolun karşısına geçen 'ın (20) kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sanık, 18 bin lira para cezasıyla kurtuldu.

Berat gibi

Konya'da üniversite öğrencisi Berat Yapar, 3 yıl önce yolun karşısına geçen 'ın (20) kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sanık, 18 bin lira para cezasıyla kurtuldu.


Melik Ünal

Yapar'ın ağabeyi Asım Yapar, "Kural tanımaz bir trafik teröristi yüzünden kardeşim 19'unda hayatını kaybetti" diye isyan etti.

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