Samsun'da Sefa Gerizli (22) ve Dilek Öksüzoğlu (21), aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Ancak ikili anlaşamadı, ayrıldı. Buna kızan genç, ailesi tarlada olduğu sırada eski nişanlısı Öksüzoğlu'nun evine gitti. Barışmak istedi.

Ret cevabını alınca da eski nişanlısını tabancayla katletti. Ardından intihar etti. Öksüzoğlu'nun cenazesi, dün feryatlar arasında mahalle mezarlığına defnedildi.