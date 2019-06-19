Bugünkü
Takvim

'da dehşet! Eski nişanlısını öldürüp intihar etti

Nişanlısını ikna etmek isteyen damat adayı, ret cevabını aldı. Kızı öldürüp canına kıydı. Dilek Öksüzoğlu'nun cenazesi, dün feryatlar arasında mahalle mezarlığına defnedildi.

Nişan bitti!

Samsun'da Sefa Gerizli (22) ve Dilek Öksüzoğlu (21), aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Ancak ikili anlaşamadı, ayrıldı. Buna kızan genç, ailesi tarlada olduğu sırada eski nişanlısı Öksüzoğlu'nun evine gitti. Barışmak istedi.

Ret cevabını alınca da eski nişanlısını tabancayla katletti. Ardından intihar etti. Öksüzoğlu'nun cenazesi, dün feryatlar arasında mahalle mezarlığına defnedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSamsun'da dehşet! Eski nişanlısını öldürüp intihar etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri