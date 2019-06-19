Malatya'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) arkadaşı ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, başından vurulan Akdeniz ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Akdeniz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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