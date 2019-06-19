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AK Parti Meclis Üyesi 'e silahlı saldırı!

'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi (63) arkadaşı ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Balkonda öldürüldü

Malatya'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi (63) arkadaşı ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, başından vurulan Akdeniz ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Akdeniz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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