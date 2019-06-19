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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 21:20

çekiliş sonuçları açıklandı! Haftanın kazanan numaraları hangileri?

çekiliş sonuçları birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nda sonuçlar açıklandı. Şans Topu'nda şanslı numaralar 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. İşte çekiliş sonuçları...

19 Haziran Şans Topu çekiliş açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Haziran Şans Topu sonuçları noter huzurunda açıklandı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 19 Haziran Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama...

19 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 15 - 16 - 17- 27 - 28 ve +4

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