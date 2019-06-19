Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Haziran Şans Topu sonuçları noter huzurunda açıklandı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 19 Haziran Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama...
19 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: 15 - 16 - 17- 27 - 28 ve +4
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