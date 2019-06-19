Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bilet alan vatandaşlar şimdi büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi 19 Haziran çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, kazanan numaralar hangileri oldu? İşte o liste...

19 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

134540

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

115933 140984 201632 293518 412166 433077

477001 492256 501399 537327

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00893 03344 05991 13598 18600 19406

20895 22954 30558 32288 36084 43536

63402 68771 69388 72218 76078 88000

92673 93232