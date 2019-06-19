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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 19:51

19 Haziran açıklandı! İşte tam liste sorgulama işlemi

19 Haziran bilet alan birçok vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. şimdi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 19 Haziran tarihinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları sorgulama işlemi....

19 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bilet alan vatandaşlar şimdi büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi 19 Haziran çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, kazanan numaralar hangileri oldu? İşte o liste...

19 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

134540

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

115933 140984 201632 293518 412166 433077
477001 492256 501399 537327

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00893 03344 05991 13598 18600 19406
20895 22954 30558 32288 36084 43536
63402 68771 69388 72218 76078 88000
92673 93232

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