Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin 3 kişi tarafından kazanılmasının ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 19 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları...

19 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları: 7 - 34 - 36 - 38 - 42 - 48