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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 21:49

19 Haziran MPİ belli oldu! İşte merakla beklenen sonuçlar...

Her hafta çarşamba ve cuma günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da haftanın sonuçları açıklandı. Şimdi birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

19 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin 3 kişi tarafından kazanılmasının ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 19 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları...

19 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları: 7 - 34 - 36 - 38 - 42 - 48

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