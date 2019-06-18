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  • 18.06.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:52

Üsküdar’da lere dadanan kamerada

Üsküdar’da lerden lık yapmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. Sinan C. isimli şahsın farklı tarihlerde yaşanan 7 ayrı hırsızlığın faili olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların, otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Üsküdar'da geçtiğimiz Cumartesi günü Acıbadem Caddesi üzerinde bir şahsın park halindeki lerden lık yapmaya çalıştığı fark edildi.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, Sinan C. isimli şahsı takibe aldı. Şahıs, kendisini takip eden polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın yanında bir çift eldiven ile bir adet sinyal bozucu jammer cihazı bulundu. Ayrıca Sinan C.'nin Üsküdar'da farklı tarihlerde 7 ayrı otomobilde meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şahısların otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki şahıs otomobilin yanında duruyor birisi cama vurarak kırıyor.

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