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  • 18.06.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 11:13

ne zaman? hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak?

için geri sayım başladı. Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bayram olan Kurban Bayramı huşu içinde karşılanacak. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Kurban Bayramı'nın hangi gün başlayacağı belli oldu. Peki, hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın bu sene ne zamana denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki 2019 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kuban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban ne zaman kesilir? Kurban kimler tarafından kesilir? İşte 2019 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dini bir terim olarak, ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak.

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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