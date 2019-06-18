Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.06.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 21:30

babasını vahşice öldürdü! İfadesi kan dondurdu...

'da akli dengesinin yerinde olmadığı ve şizofren olduğu ileri sürülen , tartıştığı 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürdü. Baba katili oğlun ifadesinde, "Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmekten dolayı pişman değilim” ifadelerini kullandı.

Babasını vahşice öldürdü!

'dan tatil için Alanya'nın İncekum Mahallesi'ne gelen (23) ve babası (80), bir otele yerleşti. İddiaya göre dün saat 01.00 sıralarında baba ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şizofren hastası olduğu ileri sürülen Maksym Darmenko, babasını döverek ellerinin arasına aldığı başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko'nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Yurii Darmenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ukraynalı genç ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ÇIKAN TARTIŞMADA BABAMI ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜM"
Otel odasında babasını döverek öldüren Maksym Darmenko, jandarma karakolunda tercüman aracılığı ile verdiği ifadede, "Babam ile aramızda devamlı problem yaşamaktayız ve anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmekten dolayı pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Maksym Darmenko, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Darmenko'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kurumuna gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUkraynalı turist babasını vahşice öldürdü! İfadesi kan dondurdu...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri