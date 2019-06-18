Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, 2019 yılında Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.