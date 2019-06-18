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  • 18.06.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 23:39

2019 ne zaman, hangi tarihte? ?

'nın ne zaman olduğu şu sıralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı da merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ? İşte Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, 2019 yılında Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

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