Türkiye, Şule Çet (23) davasına kilitlendi. Şule, 28 Mayıs 2018'de Berk Akand ve Çağatay Aksu ile Ankara'daki plazada bir araya geldi. Genç kız, 20'nci kattan 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Tecavüz bulguları tespit edildi. Akand ve Aksu, cezaevine gönderildi.
HESAP SORULMALI
Davanın görüldüğü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri, olayın yaşandığı plazada keşif gerçekleştirdi. Heyete avukatlar da eşlik etti. Sanıklar ise 'güvenlik gerekçesiyle' keşfe getirilmedi.
Çet ailesinin avukatlarından Onur Tatar, "Bu kabul edilebilir değil" dedi. Adli Tıp'ta kaybolan Çet'e ait külot ve kadın pedinin bulunamadığını ve ihmali olanlardan hesap sorulmasını istedi.
2.5 saat süren keşif sırasında Çet'in düştüğü iddia edilen pencere önündeki sehpanın konumu belirlendi. Heyet daha sonra Çet'in düştüğü yere indi.
Sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
HESAP SORULMALI
Davanın görüldüğü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri, olayın yaşandığı plazada keşif gerçekleştirdi. Heyete avukatlar da eşlik etti. Sanıklar ise 'güvenlik gerekçesiyle' keşfe getirilmedi.
Çet ailesinin avukatlarından Onur Tatar, "Bu kabul edilebilir değil" dedi. Adli Tıp'ta kaybolan Çet'e ait külot ve kadın pedinin bulunamadığını ve ihmali olanlardan hesap sorulmasını istedi.
2.5 saat süren keşif sırasında Çet'in düştüğü iddia edilen pencere önündeki sehpanın konumu belirlendi. Heyet daha sonra Çet'in düştüğü yere indi.
Sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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