Bugünkü
Takvim

'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı! Katil zanlıları keşfe katılmadı...

, 20. kattan atıldı. Mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği plazada keşif yaptı. Katil zanlıları ise ‘güvenlik’ gerekçesiyle keşfe katılmadı. Tecavüz bulgusunu ispatlayacak en önemli delil olan kayıp iç çamaşırının ise hala bulunamadığı ortaya çıktı.

Şu hale bak!
Türkiye, (23) davasına kilitlendi. Şule, 28 Mayıs 2018'de Berk Akand ve Çağatay Aksu ile 'daki plazada bir araya geldi. Genç kız, 20'nci kattan 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Tecavüz bulguları tespit edildi. Akand ve Aksu, cezaevine gönderildi.



HESAP SORULMALI
Davanın görüldüğü Ankara 31. 'nin başkan ve üyeleri, olayın yaşandığı plazada keşif gerçekleştirdi. Heyete avukatlar da eşlik etti. Sanıklar ise 'güvenlik gerekçesiyle' keşfe getirilmedi.



Çet ailesinin avukatlarından Onur Tatar, "Bu kabul edilebilir değil" dedi. 'ta kaybolan Çet'e ait külot ve kadın pedinin bulunamadığını ve ihmali olanlardan hesap sorulmasını istedi.




2.5 saat süren keşif sırasında Çet'in düştüğü iddia edilen pencere önündeki sehpanın konumu belirlendi. Heyet daha sonra Çet'in düştüğü yere indi.



Sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı! Katil zanlıları keşfe katılmadı...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri