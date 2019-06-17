Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.06.2019 02:19
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 02:19

Bayramın ikinci günü görülmüştü! '' yine ortaya çıktı

'de 'nda görüldüğü parkta paniğe neden olan ve vatandaşlar tarafından öldürülen örümceği, 10 gün aranın ardından yeniden ortaya çıktı.

Yine ortaya çıktı!

Dünyada çöl bölgelerinde, 'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, '' örümceği (camel spider), 10 gün aranın ardından yeniden 'de görüldü. 'nın 2'nci günü, Merkez Melikgazi ilçesi Belsin İsa Yusuf Alptekin parkında görülen ve paniğe neden olan 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek 10 gün aranın ardından bu kez Melikgazi İlçesi Farabi caddesi üzerinde görülmesi endişe yarattı.

Paniğe neden olan örümcek, vatandaşlar tarafından öldürüldü. Vatandaşlar, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümceklerle ilgili ilaçlama yapılmasını istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBayramın ikinci günü görülmüştü! 'Sarıkız' yine ortaya çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri