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Öğretmenlerinin peşinden 'dan 'ya giden lerin başarı öyküsü

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Beden öğretmeni Mehmet Kumru, Özalp'daki Şemsettin Köyü'nün ortaokuluna atandı. Çobanlık yapan kızlardan oluşan hentbol takımı kurdu. 12 yaşındaki kızlar, birinciliklere imza attı. 4 yıl sonra Kumru'nun tayini Gündoğmuş'a çıktı. Kızlar, "Öğretmenim bizi de götür" diye ağladı. Kumru, uzun uğraşın ardından ailelerden izin aldı. 8 , bin 600 kilometre uzaktaki Gündoğmuş'a taşındı. Eğitimlerini Yatılı Bölge Ortaokulu'nda sürdüren kızlar, çıktıkları maçlarda da rakip tanımadı.

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