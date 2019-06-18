Beden öğretmeni Mehmet Kumru, Van Özalp'daki Şemsettin Köyü'nün ortaokuluna atandı. Çobanlık yapan kızlardan oluşan hentbol takımı kurdu. 12 yaşındaki kızlar, birinciliklere imza attı. 4 yıl sonra Kumru'nun tayini Antalya Gündoğmuş'a çıktı. Kızlar, "Öğretmenim bizi de götür" diye ağladı. Kumru, uzun uğraşın ardından ailelerden izin aldı. 8 kız öğrenci, bin 600 kilometre uzaktaki Gündoğmuş'a taşındı. Eğitimlerini Yatılı Bölge Ortaokulu'nda sürdüren kızlar, çıktıkları maçlarda da rakip tanımadı.
- Yaşam
- 18.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.