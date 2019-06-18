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İthal hesaplaşma! Fatih'te Rus ve Gürcüler çatıştı

Fatih’te Rus ve Gürcü arasında çatışma çıktı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay dün 'te meydana geldi. Rus ve Gürcü uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İthal hesaplaşma!

Kargo şirketi bulunan Rus ve Gürcü uyruklu iki grup birbirine girdi. 1 kişi hayatını kaybetti. Olay dün Fatih'te meydana geldi. Rus ve Gürcü uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Rus uyruklu Khazhıyasulav Isakov (51) silahla vuruldu. Rus grup ise Gürcü Pakha Tengizi'nin (56) kafasına sıktı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tengizi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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