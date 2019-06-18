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Yerel bir gazetede reklam müdürü olan Ayşenur Arpacıoğlu, evinde ölü bulundu

Gizemli son
Sakarya Karasu'da yayın yapmakta olan yerel bir gazetenin reklam müdürü ve ilçe basınının sevilen yüzü Ayşenur Arpacıoğlu'na (24) yakınları ulaşamadı. Kadından 2 gündür beri haber alınamaması üzerine Arpacıoğlu'nun yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evine gidildi. Ailesinin İstanbul'da olması nedeniyle çilingir eşliğinde eve giren polis, Ayşenur Arpacıoğlu'nu evde hareketsiz şekilde buldu. Talihsiz kızın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Arpacıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga gönderildi.

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