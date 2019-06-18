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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 02:02

'de de mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

’nin Gölyaka ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Hacıyakup köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle baskınları meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı.

Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.


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