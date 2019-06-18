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  • 19.06.2019 00:21
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 00:22

'de operasyonu: 6 gözaltı

'de polis ekiplerinin madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde madde ticareti yapan, kente sevk eden ve uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda C.K. (27), D.A. (25), C.A. (51), A.T. (42), M.H.T. (23) ve H.E. (24) yakalandı.

Yakalanan şahısların üstlerinde, binmiş olduğu otobüste ve eşyalarında yapılan aramada; 1 parça halinde toplam 42.05 gram gelen Metamfetamin, 3 parça halinde 69.50 gram metemfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet Uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alimünyum folyo rulosu, 1 adet 7.65 tabanca ve 39 adet bu tabancaya ait fişek ve 5 adet uyuşturucu paketlemek için hazırlanmış folyo ele geçirildi.

Yakalanan 6 şahıstan H.E. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğer 5 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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