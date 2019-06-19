Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması yaşandı. Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yola şerit çekerek trafiğe kapattı.
İstanbul'da toprak kayması! Yol trafiğe kapatıldı
İstanbul Sarıyer'de bulunan Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olaydan sonra yol trafiğe kapatılırken ekipler çalışma başlattı.
Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
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